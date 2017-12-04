По факту смертельного ДТП на трассе «Кола» проводится проверка

04 Декабря 2017 года, 12:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня утром на 1264 км автодороги «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, двое получили травмы.

По предварительной информации автомобиль ВАЗ-2112, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген Каравелла», который двигался по трассе в сторону Мурманска, в результате чего произошло столкновение.

На месте погиб 55-летний водитель отечественного автомобиля. Его пассажир госпитализирован в медицинское учреждение. Еще три пассажира из салона автомобиля «Фольксваген Каравелла» также были доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Мончегорску. По факту ДТП проводится проверка.