За минувшие выходные на дорогах региона пострадало 13 человек

04 Декабря 2017 года, 14:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы.

Так, 2 декабря в Мурманске на улице Копытова автомобиль «Рено», при выезде с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендай» и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» обслужена амбулаторно, водитель автомобиля «Рено» и его пассажирка госпитализированы.

В воскресенье на 1357 км автодороги «Кола» Кольского района водитель, управляя автомобилем «Киа», двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, наехал на обочину, после чего потерял контроль над управлением авто и сбил пешеходов, которые находились на правой обочине и оказывали помощь водителю, допустившему съезд в кювет. В результате происшествия 27-летняя женщина и 19-летняя девушка были госпитализированы.

Вечером того же дня на 1386 км автодороги «Кола» Кольского района водитель автомобиля «Тойота» сбил пешехода, который двигался по тротуару и допустил неожиданный выход на проезжую часть. В результате происшествия мужчина 45 лет госпитализирован.