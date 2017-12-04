Более двух тысяч нарушений ПДД зарегистрировано в регионе за выходные

04 Декабря 2017 года, 15:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за истекшие выходные выявлено 2082 нарушения ПДД.

Так, 70 нарушений допущено пешеходами, 10 – несовершеннолетними. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержаны 32 водителя.

К тому же выявлено 18 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 986 нарушений ПДД. 7 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 105 столкновений с материальным ущербом.