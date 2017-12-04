Для улучшения ситуации в ОСАГО нужна либерализация тарифа, считают в ЦБ

05 Декабря 2017 года, 11:14

НОВОСИБИРСК/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – Без либерализации тарифа ситуация на рынке ОСАГО не улучшится, сказал директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук в ходе межрегионального совещания в Новосибирске.

Он уточнил, что Центробанк разрабатывает трехлетнюю «дорожную карту» по либерализации, которая предусматривает поэтапное освобождение тарифа.

«План у нас есть, мы ведем диалог с РСА. Я надеюсь, что весной мы сделаем план достоянием гласности. Мы его, очевидно, сейчас протестируем, думаю, придется посоветоваться с зарубежными коллегами», – цитирует директора Korins.

Он уточнил, что первый анализ показал, что, например, ряд расчётов мог бы привести к росту тарифа в Мурманске до 20 тысяч рублей, но, по его мнению, нельзя допустить столь резкого повышения стоимости для тех же пенсионеров.

По словам Жука, ЦБ опасается не только роста тарифа, но и демпинга, то есть чрезмерного снижения тарифа по ОСАГО, влияющего на финансовую устойчивость страховщиков. Этот вопрос тоже будет проработан в дорожной карте, отметил директор.

Также в проработке ЦБ находилась идея применения безлимитной выплаты по ОСАГО, как в ряде стран. Между тем, такой подход невозможен без более высокого тарифа. ЦБ пока не склонен к этому варианту.