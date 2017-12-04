В Мурманске перекресток не поделили «Форд» и «Фольксваген»

05 Декабря 2017 года, 12:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – За прошедшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два ДТП, в которых один человек погиб, а трое получили травмы.

Так, ранним утром 4 декабря на 1265 км автодороги «Кола» в Мончегорском районе водитель автомобиля ВАЗ-21112, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Каравелла», в результате чего автомобили столкнулись. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте ДТП, еще двоих участников ДТП доставили в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

Вечером того же дня в Мурманске на проспекте Кирова водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», при повороте налево не пропустил встречный автомобиль «Форд» и столкнулся с ним. В результате ДТП водителя автомобиля «Форд» обслужили амбулаторно.