За минувшие сутки на территории региона задержаны шесть пьяных водителей

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки выявлено 868 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 43 нарушения допущено пешеходами, шесть – несовершеннолетними. Шесть водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Выявлено девять нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 575 нарушений ПДД. Три водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 34 столкновения с материальным ущербом.