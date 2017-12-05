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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Рафаэль Кинтана - менеджер по работе с клиентами ProfitWay Mexico, входящей в ГК TeleTrade, - рассказывает о мексиканских трейдерах, финансовой грамотности и своём пути на рынке Форекс

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Главная » Авто » Полиция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в июне в Мурманске
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 09:50

Полиция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в июне в Мурманске


МУРМАНСК/ 6 декабря - 17 июня 2017 года днем в Мурманске на пр.Кольский (в районе поворота к торговому дому «Рекома») произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобмила марки «Дэу». В результате ДТП пассажиру троллейбуса причинен тяжкий вред здоровью. По факту проводится проверка.

Очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просьба позвонить в специализированный отдел СУ УМВД России по Мурманской области по телефону: 8 (815-2) 450-928 и 8-693-359-04-46.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)

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