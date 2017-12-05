Полиция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в июне в Мурманске

06 Декабря 2017 года, 09:50

МУРМАНСК/ 6 декабря - 17 июня 2017 года днем в Мурманске на пр.Кольский (в районе поворота к торговому дому «Рекома») произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобмила марки «Дэу». В результате ДТП пассажиру троллейбуса причинен тяжкий вред здоровью. По факту проводится проверка.

Очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просьба позвонить в специализированный отдел СУ УМВД России по Мурманской области по телефону: 8 (815-2) 450-928 и 8-693-359-04-46.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)