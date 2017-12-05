В столице Заполярья подведены итоги проверок водителей на предмет управления транспортным средством в состоянии опьянения

06 Декабря 2017 года, 11:39

МУРМАНСК/ 6 декабря - В областном центре в минувшие выходные проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого сотрудниками Госавтоинспекции был усилен контроль за безопасностью дорожного движения. В первую очередь внимание сотрудников дорожной полиции было направлено на выявление грубых нарушений Правил дорожного движения и выявление водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Так, в ходе проверок водителей на предмет управления транспортом в состоянии опьянения внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль ВАЗ-2115, водитель которого, как оказалось впоследствии, управлял автомобилем в состоянии опьянения.

При проверке полицейскими документов выяснилось, что водитель еще год назад был лишен права управления транспортным средством на 19 месяцев. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В отношении него возбуждено уголовное производство по ст. 264.1 УК РФ за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Всего в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия автоинспекторами составлено 559 материалов об административных правонарушениях, в том числе и таких, как проезд на запрещающий сигнал светофора, несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на полосу встречного движения и другие.

В состоянии опьянения задержаны 20 водителей, в том числе один за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, выявлены 12 автолюбителей без права управления.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области