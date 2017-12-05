За минувшие сутки в регионе задержано семь пьяных водителей

06 Декабря 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки зарегистрировано 961 нарушение Правил дорожного движения.

Так, 42 нарушения допущено пешеходами, пять – несовершеннолетними. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержано семь водителей.

Выявлено четыре нарушения, связанные с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 617 нарушений ПДД. Три водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 34 столкновения с материальным ущербом.