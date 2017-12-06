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Главная » Авто » Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус»
 
 
 
 
06 Декабря 2017 года, 14:20

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 декабря - Основная цель операции, которая проходила в течение 10 дней на территории Заполярья, - повышение безопасности пассажирских перевозок автобусами и профилактика правонарушений, допускаемых водителями общественного транспорта.

Особое внимание дорожные полицейские вместе с сотрудниками заинтересованных ведомств уделили техническому состоянию автобусов, укомплектованности, своевременности прохождения технического осмотра. Также обращали внимание на наличие соответствующих разрешительных и регистрационных документов, в том числе путевых листов с отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра и проверки технического состояния автобуса.

По результатам мероприятия сотрудниками дорожной полиции проверено 1267 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров и выявлено 158 нарушений Правил дорожного движения водителями.

Из указанных нарушений возбуждено 86 дел об административных правонарушениях по фактам эксплуатации транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров с техническими неисправностями.

По результатам выявленных правонарушений в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 6 административных производств.

В период проведения мероприятия выявлено 20 фактов управления автобусами с нарушением требований законодательства в области установленных режимов труда и отдыха водителей.

За перевозку пассажиров без прохождения предрейсового контроля технического состояния автобуса и прохождения предрейсового медицинского осмотра к ответственности привлечено 6 юридических лиц.

Кроме того, пресечены 2 случая организованных перевозок групп детей автобусами с нарушениями, что в период подготовки к проведению новогодних мероприятий является особенно важным.

В ходе проведения рейда сотрудники полиции не только привлекали водителей к административной ответственности. Во время профилактической беседы с водительским составом депо № 2 города Мурманска дорожные полицейские напомнили о том, что главная задача водителей пассажирских автобусов – это обеспечение безопасности пассажиров.

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает участникам дорожного движения, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на территории области, о необходимости неукоснительного соблюдения требований Правил дорожного движения РФ.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области

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