Бензин в Мурманской области подорожал

06 Декабря 2017 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 декабря/ БИ-ПОРТ – Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области (Мурманское УФАС России) проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Специалисты представляют данные за период с 27 ноября по 3 декабря.

За указанный период у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» розничные цены на нефтепродукты в Мурманской области выросли: АИ-92 и АИ-95 – на 20 копеек (38,80 и 41,60 рублей соответственно), дизельного топлива – на 10 копеек (42,60).

У ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» АИ-92 подорожал на 4 копейки (38,92), АИ-95 – на 7 копеек (41,95), дизельное топливо – на 13 копеек (43,28).

Стоимость АИ-92 и АИ-95 у ООО «Колизей» выросла на 10 копеек (38,70 и 41,50), цена дизеля осталась прежней.

У ООО «Спецтехнология Плюс» АИ-92 стал дороже на 10 копеек (38,90), АИ-95 – на 30 копеек (41,90), дизельное топливо – на 60 копеек (43,20).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Витэк» и ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились.

Оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» также увеличились: АИ-92 – на 200 руб./т (49000 руб./т), АИ-95 – на 300 руб./т (51000 руб./т), дизеля – на 250 руб./т (49200 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на АИ-92, АИ-95 и дизель выросли на 200 руб./т (48600 руб./т, 50700 руб./т и 48800 руб./т).