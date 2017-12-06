ОБ ДПС ГИБДД по г. Мурманску разыскивает водителя и очевидцев ДТП

06 Декабря 2017 года, 14:55

МУРМАНСК/ 6 декабря - 4 декабря в 12 часов 40 минут в г. Мурманске в районе дома №19 «А» по пр. Ленина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при повороте направо с ул. Полярные Зори допустил наезд на пешехода, 1967 года рождения, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия мужчина получил травмы.

Убедительно просим водителя и очевидцев ДТП обратиться в группу по ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД по тел.: 40-79-70 или 127 (дежурная часть).

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску