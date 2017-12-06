В Кировском районе на «встречке» столкнулись «Шевроле» и «Митсубиси»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы.
Так, в среду днем на 24 км автодороги «Кировск - Коашва» Кировского района водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», совершал обгон, на участке дороге, где этот маневр запрещен, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Митсубиси».
В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Ланос» госпитализирована.