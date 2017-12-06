За минувшие сутки в регионе зарегистрировано более 1500 нарушений ПДД

07 Декабря 2017 года, 13:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1554 нарушения ПДД.

Так, 46 нарушений допущено пешеходами, три – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны четыре водителя.

Выявлено восемь нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1192 нарушения ПДД. Три водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 36 столкновений с материальным ущербом.