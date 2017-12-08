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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Авто » Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей
 
 
 
 
11 Декабря 2017 года, 09:00

Тойота Центр Мурманск представляет новый Toyota Fortuner от 2 299 000 рублей


НОВЫЙ Toyota Fortuner: bi-LED, климат-контроль, 7 мест, дизель с АКПП и бескомпромиссная прочность от 2 299 000 рублей*!

  • Автомобиль доступен в 2-х комплектациях, оснащенных турбодизельным двигателем и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.
  • Версия «Элеганс» оснащена bi-LED оптикой, климат-контролем, мультимедиа с цветным экраном 7", легкосплавными дисками 17", электрообогревом руля, сидений, зеркал и 7-ю подушками безопасности.
  • Ключевыми отличиями топовой версии «Престиж» за 2 827 000 рублей являются кожаная отделка сидений с электрорегулировкой для водительского кресла, легкосплавные диски 18", электропривод двери багажного отделения и система бесключевого доступа и запуска двигателя.
  • Toyota Fortuner с бензиновым двигателем появится на российском рынке в 2018 году.

Рамный Toyota Fortuner доступен с мощным и тяговитым 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизельным двигателем серии GD. Двигатель, оснащенный турбиной с изменяемой геометрией, развивает при мощности 177 л. с. крутящий момент в 450 Нм, чего требует внедорожное предназначение автомобиля. Позже, в 2018 году, линейка двигателей Toyota Fortuner расширится за счет бензинового двигателя объемом 2,7 литра и мощностью 163 л. с., работающего на топливе с октановым числом от 92.

Для кузова Toyota Fortuner предусмотрено 7 вариантов окраски, среди которых белый, белый перламутр, а также черный, темно-серый, коричневый, синий и серебристый металлик. Цветовые решения интерьера представлены в трех вариантах – тканевая обивка темно-коричневого цвета, а также бежевая и темно-коричневая кожа.

Подробнее о Toyota Fortuner

Платформа и рама

Внедорожник построен на высокотехнологичной рамной платформе Toyota International Multi-purpose Vehicle (IMV), которую он делит с пикапом Hilux 8-го поколения. В основу платформы заложена самая прочная из представленных в России рама типа Heavy Duty, обеспечивающая максимальную надежность при эксплуатации в условиях сурового бездорожья.

В России представлено второе поколение Toyota Fortuner, запуск которого на глобальном рынке состоялся в 2015 году. В рамках смены поколения были увеличены толщина и оптимизированное сечение поперечин рамы, что прибавило конструкции прочности и надежности. Эти изменения Toyota Fortuner подняли на новый уровень как показатели прочности и устойчивости к деформации на изгиб и кручение, так и комфорт в движении, управляемость и безопасность.

Внедорожный арсенал

Надежная и выносливая рамная конструкция Toyota Fortuner в сочетании с внушительным набором внедорожных средств обеспечивают Fortuner высокую проходимость в условиях сурового бездорожья.

В трансмиссии Fortuner использована классическая схема полного привода Part-Time с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси с управлением из салона принудительно распределяет крутящий момент между колесами задней оси в пропорции 50:50, существенно повышая проходимость. Прочность и надежность такого типа полного привода дополнены удобством его использования. Так, подключение полного привода возможно во время движения на скорости до 100 км/ч. При этом максимальная скорость при жестко подключенном переднем приводе не ограничена, а от возможного перегрева трансмиссии в жаркую погоду защищает дополнительный радиатор.

Благодаря впечатляющему ходу подвески, дорожному просвету в 225 мм и углам въезда 29° и съезда 25° Toyota Fortuner обладает выдающейся геометрической проходимостью и способен избежать вывешивания даже в условиях сложного рельефа.

Экстерьер

Экстерьер Toyota Fortuner второго поколения отвечает двум основным требованиям: не ограничивать геометрическую проходимость и оставаться узнаваемым в модельном ряду. Передний бампер сложной формы расположен высоко и отличается коротким свесом. Силуэт внедорожника оживляют выразительные рельефные линии на боковинах кузова и оригинальная асимметричная подоконная линия.

Интерьер

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Определяющей характеристикой практичности и комфорта интерьера стали его семиместность и большое количество свободного пространства для водителя и всех пассажиров. Для каждого ряда предусмотрены индивидуальные опции, повышающие удобство поездки, включая двухсекционный перчаточный ящик с функцией охлаждения, подлокотник с интегрированными подстаканниками, розетки для зарядки гаджетов для всех рядов или дополнительные потолочные воздуховоды. Второй ряд разделен в пропорции 60/40, третий ряд – в пропорции 50/50, что позволяет создать более 30 конфигураций салона. Сиденья третьего ряда вертикально поднимаются к боковинам багажного отделения или могут быть демонтированы для увеличения объема.

Зимний пакет

Toyota Fortuner прошел адаптацию, обеспечивающую комфорт в условиях российской зимы. В зимний пакет входит подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный отопитель салона, догреватель двигателя, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, потолочные воздуховоды для задних пассажиров.

Познакомиться с Toyota Fortuner можно лично в Тойота Центр Мурманск! Запись на тест-драйв по телефону: (8152) 79-00 00 или по форме записи.

 

*Предложение ограниченно. Подробности в Тойота Центр Мурманск или на сайте.

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