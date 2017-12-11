В Мурманской области возбуждены уголовные дела по фактам повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения

11 Декабря 2017 года, 18:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 декабря - Полицейскими Заполярья за минувшие выходные задержано несколько злоумышленников, севших за руль в нетрезвом виде.

Так, сотрудники ГИБДД ОМВД России по Кольскому району в ночное время на ул.Защитников Заполярья остановили автомобиль «Ниссан» под управлением жителя города, 1988 года рождения. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Продедура освидетельствования подтвердила этот факт, показав результат 1,232 мг/л.

Как выяснили полицейские при проверке документов, неработающий, ранее многократно судимый водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Несмотря на это, он снова пьяным сел за руль автомобиля.

Аналогичный факт выявили сотрудники ОМВД России по ЗАТО Видяево. У дома по ул. Заречная был установлен неработающий житель п. Ура-Губа, 1982 года рождения, ранее судимый, в том числе за управление в нетрезвом виде. Он управлял автомашиной «ВАЗ», находясь в состоянии опьяннеия, что подтвердила проведенное освидетельствование, содержание алкоголя в крови составило 0,668 мг/л. Полицейскими автомобиль был у него изъят и направлен на штрафстоянку.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное уголовное наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения – лишение свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: VistaNews.ru