В рамках процессуальной проверки разыскиваются очевидцы ДТП

11 Декабря 2017 года, 18:36

МУРМАНСК/ 11 декабря - 19 октября 2017 года около 15:52 на улице Полухина в Мурманске водитель автомобиля марки «Сузуки Гранд Витара», двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения.

Очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просьба позвонить в специализированный отдел СУ УМВД России по Мурманской области по телефонам: 8 (815-2) 450-928, 8-911-060-63-11.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)