В Мурманске в результате лобового столкновения автомобилей пострадала 6-летняя девочка

12 Декабря 2017 года, 10:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – За прошедшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один человек.

Так, в понедельник утром в Мурманске на улице Бабикова автомобиль «Фиат» выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Рено». В результате ДТП пассажирку автомобиля «Рено» - 6-летнюю девочку обслужили амбулаторно.

11 ноября на 1338 км автодороги «Кола» Кольского района произошло столкновение автомобилей «УРАЛ» и автомобиля «Митсубиси», после чего произошло еще столкновение автомобилей «Лада Ларгус» и «УРАЛ». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля «Лада Ларгус» скончался в больнице. По факту смертельного ДТП проводится проверка.