В Мурманской области за минувшие сутки поймали 7 пьяных водителей

МУРМАНСКЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением за истекшие сутки выявлено 325 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 33 нарушения допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны семь водителей.
Выявлено 4 нарушения, которые связаны с выездом на «встречку». 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 42 столкновения с материальным ущербом.