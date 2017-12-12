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Главная » Авто » В России будут устанавливать новые дорожные знаки
 
 
 
 
12 Декабря 2017 года, 15:00

В России будут устанавливать новые дорожные знаки


РОССИЯ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В России начал действовать новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разрешающий установку нескольких десятков дополнительных дорожных знаков и табличек. С документом ознакомились «Известия».

Один из новых знаков — «Въезд на перекресток в случае затора запрещен». Он будет применяться для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» (на нее нельзя выезжать, если впереди затор) или перекрестка там, где такой разметки нет.

Также в новом стандарте появилась табличка «Глухие пешеходы». Она нужна там, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. Для обозначения перекрестков, где можно переходить дорогу наискосок, будут ставить знаки «Диагональный пешеходный переход».

Там, где движение трамваев обособлено, появится знак «Выделенная трамвайная полоса». На светофорах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки «Уступи всем, и можно направо». Он разрешает поворот направо на красный свет, если это не мешает другим участникам движения.

Также появятся знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево. На них может содержаться дополнительная информация (знаки приоритета, запрета въезда и т.д.). В населенных пунктах допускается их применение, если на дороге не больше пяти полос.

Среди новых знаков — «Направление движения по полосе», «Начало полосы», «Конец полосы», а также «Перестроение на параллельную проезжую часть». Также на улицах появятся так называемые месяцы — таблички, указывающие период действия знака, если он носит сезонный характер.

Также стандарт предполагает и новые знаки парковки с уточнениями на самом знаке, а не на дополнительной табличке. Новые варианты исполнения не отменяют уже существующих знаков, а дополняют их.

В Росстандарте пояснили, что ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года.

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