По факту опрокидывания грузовика на кировском руднике проводится проверка

13 Декабря 2017 года, 08:50

КИРОВСК/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – В Кировске проводится проверка по факту автомобильной аварии, произошедшей утром 12 декабря на Восточном руднике АО «Апатит». По предварительной информации водитель, управляя автомобилем «Урал», из-за неисправности тормозной системы наехал правыми колесами на каменную насыпь карьера, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП пассажир автомобиля - 43-летний мужчина - обслужен амбулаторно. Всего в машине находились 18 человек.

Поданному факту сотрудниками отдела полиции по Кировску проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.