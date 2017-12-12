За минувшие сутки на дорогах региона пострадало два ребенка

13 Декабря 2017 года, 11:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – За прошедшие сутки в Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 ребенка.

Так, вчера в Кировске на съезде к рабочей площадке экскаватора «КАТ» центрального карьера Восточного рудника водитель, управляя автомобилем «Урал» из-за неисправности тормозной системы наехал правыми колесами на каменную насыпь карьера, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП пассажир автомобиля - 43-летний мужчина - обслужен амбулаторно.

Утром того же дня в Мурманске на улице Кирова автомобиль «Хендай» сбил 6-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок был обслужен амбулаторно.

12 декабря на 1241 км автодороги М-18 «Кола», Мончегорского района водитель автомобиля «Ниссан» при обгоне, на участке дороге, где этот манёвр запрещен, столкнулся с автомобилем «Мазда». В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан», 20-летний молодой человек и его пассажиры, 30-летняя женщина и 6-летний мальчик госпитализированы.

Днем в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев «ГАЗель» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора сбила 66-летнюю женщину. В результате ДТП женщину обслужили амбулаторно.

Фото: Владимир Сенин