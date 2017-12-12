Северяне продолжают садиться за руль в алкогольном опьянении

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 541 нарушение Правил дорожного движения.
Так, 32 нарушения допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны шесть водителей.
Выявлено 7 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 209 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 50 столкновений с материальным ущербом.