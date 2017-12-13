За прошедшие сутки на дорогах региона пострадало три человека

14 Декабря 2017 года, 12:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

Так, в среду на 6 км автодороги «Апатиты-Кировск» водитель автомобиля «Киа Рио» не учел дорожно-метеорологические условия, выехал на «встречку», где произошло столкновение с автомобилем «Шкода». В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» был госпитализирован.

13 декабря в 9 утра в Мурманске на улице Шмидта «Хонда», при повороте налево не уступила дорогу «Опелю», в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Хонда» обслужена амбулаторно.

Вечером того же дня в Мурманске на улице Книповича водитель «Рено», при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «БМВ», в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» обслужен амбулаторно.

Фото: Сергей Викульев