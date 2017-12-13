За истекшие сутки в Мурманской области выявлено более 1100 нарушений ПДД

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1199 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 35 нарушений допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны два водителя.
Выявлено 4 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 858 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 69 столкновений с материальным ущербом.