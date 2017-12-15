Более 900 нарушений ПДД выявлено за минувшие сутки в Мурманской области

15 Декабря 2017 года, 13:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 902 нарушения Правил дорожного движения.

Так, 39 нарушений допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 4 водителя.

Выявлено 6 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 556 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 68 столкновений с материальным ущербом.