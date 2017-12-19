За минувшие сутки в Мурманской области выявлено более 400 нарушений ПДД

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за истекшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 412 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 19 нарушений допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. Пять водителей задержаны за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Выявлено 7 нарушений, связанных с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 97 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 38 столкновений с материальным ущербом.