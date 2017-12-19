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Главная » Авто » Расписание автобусов и троллейбусов в новогодние праздники
 
 
 
 
19 Декабря 2017 года, 12:20

Расписание автобусов и троллейбусов в новогодние праздники


МУРМАНСК/ 19 декабря/ БИ-ПОРТ – Троллейбусные маршруты и автобусные маршруты №10А,18,24 с окончанием движения до 00:00 31 декабря работают по расписанию «Зима. Воскресенье».

Время отправления последнего троллейбуса и автобуса этих маршрутов с конечных пунктов:

Троллейбус №3: ул. Магомета Гаджиева – 22:45, ул. Радищева – 23:17

Троллейбус №4: ул. Адмирала флота Лобова – 22:24, ул. Генерала Щербакова – 23:08

Троллейбус №6: ул. Карла Либкнехта – 22:24, ул. Героев Рыбачьего – 23:05

Троллейбус №10: ул. Героев Рыбачьего – 21:49, ул. Карла Маркса – 22:24

Автобус №10А: ул. Героев Рыбачьего – 22:50, завод Севморпуть – 21:50

Автобус №18: ул. Фадеев ручей – 23:00, ул. Саши Ковалёва – 22:05

Автобус №24: ул. Ленинградская – 22:35, Абрам-мыс – 23:23

Автобусные маршруты №5,19,27,33Р,3Т,6Т,7Т работают по расписанию «Зима. Воскресенье».

Автобусные маршруты№1,11,25,29 не работают, движение возобновится с 9 января. Социально значимый маршрут по Городскому кладбищу с 31 декабря по 6 января включительно также не работает. Он возобновит свою работу с 7 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января троллейбусные маршруты №4, №6 и автобусный маршрут №18 работают по специальному расписанию «Новогодняя ночь».

1 января троллейбусы и автобусные маршруты №10А, 18, 24, 27, 33Р работают по расписанию «01 января» (автобус №27 идет по маршруту «ул. Крупской — ул. Свердлова»). Автобусные маршруты №5 и 19 работают по расписанию «Зима. Воскресенье», автобус №7Т работает по действующему расписанию. Автобусные маршруты №3Т, 4Т, 6Т, 1, 11, 25, 29 не работают.

Со 2 по 8 января включительно троллейбусные маршруты и автобусные маршруты №5, 10А, 18, 19, 24, 27, 33Р работают по расписанию «Зима. Воскресенье». Автобусы №3Т, 4Т, 6Т ходят по специальному расписанию. Автобусный маршрут №7Т работает по действующему расписанию.

Маршруты пригородного сообщения №104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 120, 124, 134, 140 с 1 по 8 января будут выполняться по воскресному расписанию.

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