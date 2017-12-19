В Мурманске на пешеходном переходе сбили мужчину

20 Декабря 2017 года, 14:02

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – За прошедшие сутки на дорогах Мурманской области было зарегистрировано три ДТП, в которых различные травмы получили четыре человека.

Так, около 15:20 в Североморске водитель, управляя автомобилем УАЗ, не учел дорожно-метеорологические условия и допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Хендай». В результате происшествия пассажир автомобиля УАЗ, 28-летний молодой мужчина госпитализирован.

В 17:40 в Апатитах водитель, управляя автомобилем УАЗ, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Ниссан». В результате столкновения водитель автомобиля «Ниссан» - 41-летний мужчина и пассажир автомобиля УАЗ - 54-летняя женщина - госпитализированы.

20 декабря 2017 года в 00:20 в Мурманске на улице Николаева водитель, управляя автомобилем «Ниссан», на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 32-летнего мужчину. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.