Любителя выпить за рулём отправили на обязательные работы

27 Декабря 2017 года, 11:42

ОЛЕНЕГОРСК/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Жителю Оленегорска, которого поймали за повторным управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вынесли приговор. В его отношении было возбуждено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на это он вновь сел за руль мотоцикла «ИЖ-Планета 5» и разъезжал на нём по улицам населённого пункта Высокий. Преступника задержали сотрудники ГИБДД.

Решением суда ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ с одновременным лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 10 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.