В Мурманске на улице Книповича сбили пешехода

27 Декабря 2017 года, 14:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – За истекшие сутки в Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия.

Так, 26 декабря в Мурманске на Кольском проспекте водитель, управляя автомобилем ГАЗ, неправильно выбрал дистанцию до стоящего впереди автомобиля ГАЗ. В результате ДТП получили травмы две пассажирки обоих автомобилей.

Днем во вторник на 20 км автодороги «Мишуково – Снежногорск» водитель автомобиля «Ауди А6» выехала на «встречку», и столкнулся с автомобилем «БМВ Х5». В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажир автомобиля «БМВ».

Вчера вечером в Мурманске на улице Книповича водитель автомобиля «Нисан Премьера» сбил женщину, 1953 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая доставлена в травмпункт водителем, совершившим ДТП.

26 декабря в вечернее время на 1531 км автодороги Р-21 «Кола» в Печенгском районе, водитель автомобиля «Лада Приора», выполняя обгон, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Хендай Сантафе». В результате ДТП госпитализирован пассажир отечественного автомобиля.