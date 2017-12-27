За прошедшие сутки в Мурманской области вывялено более 1500 нарушений ПДД

27 Декабря 2017 года, 15:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за минувшие сутки в Мурманской области сотрудниками ГИБДД выявлено 1523 нарушения Правил дорожного движения.

Так, 21 нарушение допущено пешеходами. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.

Выявлено три нарушения, связанные с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1184 нарушения ПДД. 11 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 64 столкновения с материальным ущербом, без пострадавших.