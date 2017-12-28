Два грузовика столкнулись на трассе «Кола»

28 Декабря 2017 года, 12:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – За прошедшие сутки в Мурманской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили различные травмы.

Так, 28 декабря около 3 часов 15 минут на 1179 км автодороги «Р-21 «Кола» водитель, управляя грузовым тягачом «KENWORTH-2000», врезался в стоящий «КАМАЗ», который остановился на обочине с частичной постановкой на правой полосе движения проезжей части дороги. В результате ДТП оба водителя госпитализированы в медучреждение.

Вечером в среду в Мурманске на проспекте Героев-североморцев в районе дома №27 водитель, управляя автомобилем «Шевроле», сбил женщину , 1953 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.

На 1285 км автодороги «Р-21 «Кола» водитель, управляя автомобилем «Хонда Цивик», не справился с управлением и «улетел» в кювет. В результате ДТП водитель обслужен амбулаторно.