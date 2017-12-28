За прошедшие сутки в Мурманской области задержано 7 пьяных водителей

28 Декабря 2017 года, 12:49

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за минувшие сутки выявлено 1216 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 13 нарушений допущено пешеходами. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 7 водителей. Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 903 нарушения ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 82 столкновения с материальным ущербом.