Уснувший за рулём военнослужащий стал виновником ДТП с пострадавшими

28 Декабря 2017 года, 17:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор военнослужащему Вячеславу Горячеву. Младшего сержанта обвиняют в нарушении правил вождения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили «Би-порту» в Военном следственном управлении по Северному флоту, вечером 14 июля 2017 года Горячёв, управляя служебным грузовым автомобилем марки «ГАЗ-66» в Кандалакшском районе, уснул за рулем и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим его опрокидыванием. В результате происшествия один из военнослужащих по призыву, находившийся в кабине автомобиля, получил тяжкий вред здоровью.

Мурманским гарнизонным военным судом Горячеву назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч руб.