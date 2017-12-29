График работы дорожных служб и транспортных предприятий в период праздников

29 Декабря 2017 года, 14:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Ведущие транспортные организации Мурманска и Мурманской области для обеспечения стабильной бесперебойной работы, оперативного разрешения текущих вопросов организовали дежурство в период праздников.

Режим работы предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения на регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутах Мурманской области, в период праздников будет выполняться преимущественно по расписанию выходного дня.

В новогоднюю ночь транспортное обслуживание населения в Мурманске будет осуществляться троллейбусами маршрутов №4, №6 и автобусами маршрута №18. Автобусные маршруты №1, №11, №25, №29 работать не будут, их движение возобновится с 9 января. Социально значимый маршрут «Мурманск – городское кладбище» возобновит работу с 6 января.

В дни новогодних праздников изменится режим работы билетных касс Мурманского автовокзала: 1 января – с 12:30 до 20:00, с 2 по 8 января – с 07:30 до 20:00. Контактные телефоны ООО «Мурманский автовокзал»: +7-911-303-57-72; +7-921-175-25-53; (8152) 45-47-26.

Информация об условиях проезда по региональным автодорогам и федеральной автодороге Р-21 «Кола» поступает в диспетчерскую службу Мурманскавтодора (телефоны 21-40-70, 25-08-08), которая работает в круглосуточном режиме. Также информация по закрытию проезда и состоянию автодорог размещается на сайте Мурманскавтодора.