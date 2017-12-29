В Североморске на пешеходном переходе сбили мужчину

29 Декабря 2017 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на территории Мурманской области один человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 подросток.

Так, 28 декабря 2017 года около 9 часов 00 минут на 1449 км автодороги «Кола» водитель автомобиля «Тойота», двигаясь со стороны Мурманска в сторону Печенги, при обгоне в зоне действия запрещающего дорожного знака допустил столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан», 32-летний мужчина, обслужен амбулаторно.

Утром того же дня в Мурманске на улице Челюскинцев водитель, управляя автомобилем «Мазда», при повороте налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу автомобилю «Киа», который двигался во встречном направлении и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель автомобиля «Мазда», 60-летняя женщина обслужена амбулаторно.

28 декабря 2017 года примерно в вечернее время на автоподъезде к аэропорту Мурманска водитель, управляя автомобилем «Опель», двигаясь со стороны Мурманска в сторону аэропорта, выехал на «встречку», где произошло столкновение с автомобилем «Тойота», а затем с автомобилем «Шкода», который двигался за автомобилем «Тойота». В результате происшествия водитель автомобиля «Тойота», 44-летняя женщина госпитализирована.

28 декабря на 15 км автодороги «Автоподъезд к г. Североморск», Североморского района водитель, управляя автомобилем «Шкода» сбил 43-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.