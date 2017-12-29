В Мурманской области за истекшие сутки задержано два пьяных водителя

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки в регионе выявлено 797 нарушений Правил дорожного движения.
Так, 25 нарушений допущено пешеходами. 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 2 водителя. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 507 нарушений ПДД.
Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на «встречку». 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.
Всего было оформлено 76 столкновений с материальным ущербом.