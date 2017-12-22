Сводка с границы: в МАПП Борисоглебск оформления ожидают пять автомобилей

05 Января 2018 года, 13:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 января/ БИ-ПОРТ - По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 13 часов «05» января 2018 года в пограничных пунктах пропуска сложилась следующая ситуация. В МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 5 транспортных средств, на въезд в Россию движение свободно.

В МАПП Лотта на выезд из России движение свободно, на въезд в Россию ожидают оформления 2 транспортных средства. В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 2 транспортных средства, на въезд в Россию ожидает оформления 1 транспортное средство.