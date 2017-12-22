В Мурманске подожгли автомобиль председателя местной еврейской общины

08 Января 2018 года, 10:30

МУРМАНСК/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Владельцем автомобиля, которой подожгли в Мурманске прошлой ночью оказался председатель местной религиозной организации «Еврейская община города Мурманска» Илья Раскин. Об этом сам потерпевший рассказал в социальных сетях. Как ранее сообщал «Би-порт», в ночь на 7 января на проспекте Ленина, 23 произошло возгорание легкового автомобиля.

«Своевременными действиями МЧС автомашина была потушена, автомашине огнем нанесены повреждения. Еврейская община рассматривает подобное деяние не только как акт вандализма и хулиганства, но и как целенаправленную антисемитскую экстремистскую акцию, направленную на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», - пишет Раскин в Facebook.

Он также сообщил, что намерен написать соответствующее заявление в ФСБ и прокуратуру.