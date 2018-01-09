За прошедшие четверо суток на дорогах региона пострадало 9 человек

09 Января 2018 года, 15:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – За прошедшие четверо суток в Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так, 4 января, в 21:45 в Заполярном водитель, управляя автомобилем УАЗ, на автоподъезде к совхозу «Северный» сбил молодого человека 2001-го года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия подросток госпитализирован.

В пятницу, 5 января, на 19-м километре автодороги «Кола-Верхнетуломский-КПП «Лотта» водитель автомобиля «Шевроле Кобальт», двигаясь в сторону Колы, допустил занос автомобиля с выездом на «встречку», где произошло столкновение с отечественным автомобилем ВАЗ-21120. В результате ДТП госпитализирована девочка, 2008-го года рождения, которая находилась в автомобиле «Шевроле Кобальт».

6 января на улице Маклакова водитель автомобиля «Митсубиси Галант» выбрал неверный боковой интервал до идущего рядом транспортного средства, что привело к столкновению с автомобилем «БМВ», после чего, двигаясь по инерции, он допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси Аутлендер». В результате происшествия амбулаторно обслужена женщина, 1960 года рождения, которая находилась в автомобиле «Митсубиси Аутлендер».

В воскресенье, 7 января, в областном центре на проспекте Кольском водитель автомобиля «Тойота» при повороте направо не справилась с управлением, и «влетела» в «Хендай» и «Ниссан», которые двигались во встречном направлении. В результате ДТП амбулаторно обслужена женщина, 1968 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля «Хендай».

В понедельник утром в Мурманске на улице Шмидта водитель автомобиля «Хендай HD» при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, которое двигалось без изменения направления движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Хендай Акцент». В результате ДТП амбулаторно обслужен 33-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент».