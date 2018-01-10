Автомобиль председателя еврейской общины Мурманска вновь подожгли

10 Января 2018 года, 10:00

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ – Горевший минувшей ночью автомобиль в Мурманске принадлежал председателю местной религиозной организации «Еврейская община города Мурманска» Илье Раскину. Это уже второй поджог его «железного коня» за последние три дня.

«Машину сегодня ночью в 3 часа подожгли еще раз, разбили стекло, салон сожгли», - написал Раскин в Facebook.

Первый раз автомобиль горел ночью 7 января. Еврейская община рассматривала подобное деяние не только как акт вандализма и хулиганства, но и как целенаправленную антисемитскую экстремистскую акцию, направленную на разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды.