В Мурманске девятилетний мальчик угодил под колёса автомобиля

10 Января 2018 года, 12:28

МУРМАНСК/ 10 января/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили ранения, в том числе ребенок.

Около 14:30 в Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского водитель, управляя автобусом «МАЗ», при начале движения не предоставил преимущества в движении автомобилю «Киа» и допустил с ним столкновение. В результате происшествия 58-летняя пассажирка автомобиля «Киа» обслужена амбулаторно.

В 17:40 в Мурманске на улице Марата водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», допустил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.