В России завершилось переименование федеральных трасс

11 Января 2018 года, 13:53

РОССИЯ/ 11 января/ БИ-ПОРТ - С 1 января 2018 года изменились учетные номера федеральных трасс. Переход на новые учетные номера автомобильных дорог вёлся в соответствии с постановлением правительства от 2010 года.

Учётный номер автомобильной дороги включает в себя заглавную букву русского алфавита и (или) арабских цифр, включающих в себя, в том числе через дефис порядковый номер автомобильной дороги:

M — для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ.

Р — для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ.

Именно поэтому изменения коснулись трассы М-18 «Кола», с нового года это Р-21 «Кола». До 31 декабря 2017 года привычные названия трасс могли употребляться наряду с новыми.

А — для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

В Карелии такими дорогами является А-121 «Сортавала» и А-119 Вологда — Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 «Кола».