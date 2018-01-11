В Мурманске продолжают ловить пьяных водителей

11 Января 2018 года, 14:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1152 нарушения Правил дорожного движения.

Так, 24 нарушения допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 3 водителя.

Выявлено два нарушения, которые связанны с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 756 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 40 столкновений с материальным ущербом.