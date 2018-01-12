В Мурманске на пешеходном переходе сбили женщину

12 Января 2018 года, 11:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – За прошедшие сутки в Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

Так, 11 января на 1154-м километре автодороги Р-21 «Кола» мужчина, 1983 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Вито», не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и «влетел» на прилегающую к автодороге автостоянку. Затем немецкий авто столкнулся с «Рено», после чего продолжил движение и врезался в стоящую фуру. В результате ДТП пассажир «Мерседеса» был госпитализирован, водитель этого же транспортного средства погиб на месте. Установлено, что оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

Вечером в четверг на 1167-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Мерседес» обгоняя автомобиль «Фрейтлайнер» выехал на «встречку» и столкнулся автомобилем «Опель» и автомобилем «Шкода», а автомобиль «Фрейтлайнер» допустил столкновение с автомобилем «Мерседес». В результате ДТП госпитализированы 45-летняя пассажирка автомобиля «Опель» и 40-летняя пассажирка автомобиля «Шкода».

Днем 11 января в Мурманске на проспекте Кольском на регулируемом перекрестке водитель автомобиля ВАЗ-2112 при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Митсубиси», двигавшемуся во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП амбулаторно обслужены 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112 и трехлетняя пассажирка «Митсубиси».

Утром того же дня в Мурманске на улице Книповича автомобиль «Хундай» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил женщину 1983-го года рождения. Пострадавшая была обслужена амбулаторно.

Фото: Кандалакша Онлайн