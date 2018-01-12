В Мурманске задержан водитель в наркотическом опьянении

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за истекшие сутки сотрудники ГИБДД выявили 1814 нарушений Правил дорожного движения.
Так 32 нарушения допущено пешеходами, 1 – несовершеннолетними. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 2 водителя. Также задержан водитель в состоянии наркотического опьянения.
Выявлено 8 нарушений, которые связаны с выездом на «встречку». 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 712 нарушений ПДД. Всего было оформлено 43 столкновения с материальным ущербом.