Движение в районе Мончегорска восстановлено

МОНЧЕГОРСКЪ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Движение на 1262-1266 км автодороги «Кола» полностью восстановлено. Об этом сообщили в Упрдор «Кола».
Ранее сообщалось, что в районе Мончегорске вводилось реверсивное движение в связи с усилением ветра.
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МОНЧЕГОРСКЪ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – Движение на 1262-1266 км автодороги «Кола» полностью восстановлено. Об этом сообщили в Упрдор «Кола».
Ранее сообщалось, что в районе Мончегорске вводилось реверсивное движение в связи с усилением ветра.
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