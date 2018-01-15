Более 20 пьяных водителей задержано в Мурманской области за прошедшие выходные

15 Января 2018 года, 15:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 января/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие трое суток в Мурманской области выявлено 1104 нарушения Правил дорожного движения.

Так, 78 нарушений допущено пешеходами, 17 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержан 21 водитель.

Выявлено 11 нарушений, которые связанны с выездом на «встречку». С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 455 нарушений ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 113 столкновений с материальным ущербом.