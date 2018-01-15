По вине пьяных водителей в Кандалакшском районе пострадали 18 человек

16 Января 2018 года, 11:32

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 16 января/ БИ-ПОРТ - Количество нетрезвых водителей на территории Кандалакшского района в 2017 году выросло на 13%. Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 200 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в 59 случаях водители находились за рулем, не имея права управления транспортным средством. 43 человека были привлечены к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Опьянение водителя – одна из наиболее часто встречающихся причин серьезных аварий. Так, в прошедшем году на территории Кандалакшского района по этой причине произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 18 человек, трое погибли.